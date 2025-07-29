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Краснодар — Крылья Советов: стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России 2025/2026, 29 июля

«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
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Сегодня, 29 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена». В качестве главного судьи встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Дж. Гонсалес, Жубал, Тормена, Ленини, Аугусто, Козлов, Батчи, Сантос, Кобнан.

«Крылья Советов»: Кокарев, Рассказов, Ороз, Солдатенков, Божин, Печенин, Бабкин, Баньяц, Хубулов, Марин, Рахманович.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
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