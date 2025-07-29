Футболист «Сочи» Фёдоров ответил, почему отпраздновал гол в ворота «Динамо», сделав селфи
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Нападающий «Сочи» Захар Фёдоров рассказал, почему он решил сделать селфи во время празднования гола в ворота московского «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026.
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9' 1:1 Васильев – 34' 1:2 Фёдоров – 35' 2:2 Сергеев – 57'
— Захар, расскажи, что за празднование? Кого пародировали, если так можно сказать?
— Никого не пародировал. Просто спонтанно придумал на ходу. Но хочу сразу извиниться перед командой за полученную жёлтую карточку — я честно не знал, что за такое дают предупреждение.
Во втором тайме нам нужно играть аккуратнее, внимательнее. Обязательно нужно забивать ещё и добыть первую победу, — сказал Захаров в эфире «Матч ТВ».
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