Футболист «Сочи» Фёдоров ответил, почему отпраздновал гол в ворота «Динамо», сделав селфи

Нападающий «Сочи» Захар Фёдоров рассказал, почему он решил сделать селфи во время празднования гола в ворота московского «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026.

— Захар, расскажи, что за празднование? Кого пародировали, если так можно сказать?

— Никого не пародировал. Просто спонтанно придумал на ходу. Но хочу сразу извиниться перед командой за полученную жёлтую карточку — я честно не знал, что за такое дают предупреждение.

Во втором тайме нам нужно играть аккуратнее, внимательнее. Обязательно нужно забивать ещё и добыть первую победу, — сказал Захаров в эфире «Матч ТВ».