«Кайрат» разгромил КуПС и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Кайратом» (Алма-Ата, Казахстан) и финским клубом КуПС из Куопио. Игра проходила на стадионе «Центральный». В качестве главного арбитра встречи выступил Радослав Гидженов. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Кайрат» победил со счётом 3:2 по итогам двух встреч и вышел в третий раунд квалификации соревнования.
Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2025, вторник. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
3 : 0
КуПС
Куопио, Финляндия
1:0 Сатпаев – 9' 2:0 Жоржинью – 29' 3:0 Громыко – 43'
Удаления: Зария – 45+1' / нет
В начале игры счёт открыл нападающий хозяев Дастан Сатпаев. На 29-й минуте Жоржинью укрепил преимущество «Кайрата». На 44-й минуте нападающий хозяев Валерий Громыко довёл счёт до разгромного.
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