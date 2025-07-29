«Кайрат» разгромил КуПС и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Кайратом» (Алма-Ата, Казахстан) и финским клубом КуПС из Куопио. Игра проходила на стадионе «Центральный». В качестве главного арбитра встречи выступил Радослав Гидженов. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. «Кайрат» победил со счётом 3:2 по итогам двух встреч и вышел в третий раунд квалификации соревнования.

В начале игры счёт открыл нападающий хозяев Дастан Сатпаев. На 29-й минуте Жоржинью укрепил преимущество «Кайрата». На 44-й минуте нападающий хозяев Валерий Громыко довёл счёт до разгромного.

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