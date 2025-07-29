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Акрон — Балтика, результат матча 29 июля 2025, счет 2:1, 1-й тур Пути РПЛ Fonbet Кубка России 2025/2026

«Акрон» забил на 90+7-й минуте и победил «Балтику» в матче Кубка России
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Завершился матч 1-го тура Пути РПЛ Fonbet Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» с калининградской «Балтикой». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой. Матч закончился победой тольяттинцев со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7'     1:1 Йенне – 14'     2:1 Беншимол – 90+7'    

В первом тайме нападающий хозяев Беншимол реализовал пенальти в ворота «Балтики» на седьмой минуте. На 14-й минуте форвард гостей Тентон Йенне сравнял счёт. В самом конце матча на 90+7-й минуте Беншимол забил победный мяч после розыгрыша углового.

Вторая встреча группы D Кубка России между ЦСКА и столичным «Локомотивом» пройдёт 30 июля в 18:30 мск.

Победителем Кубка России минувшего сезона является ЦСКА.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России
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