«Акрон» забил на 90+7-й минуте и победил «Балтику» в матче Кубка России
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Завершился матч 1-го тура Пути РПЛ Fonbet Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» с калининградской «Балтикой». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой. Матч закончился победой тольяттинцев со счётом 2:1.
Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7' 1:1 Йенне – 14' 2:1 Беншимол – 90+7'
В первом тайме нападающий хозяев Беншимол реализовал пенальти в ворота «Балтики» на седьмой минуте. На 14-й минуте форвард гостей Тентон Йенне сравнял счёт. В самом конце матча на 90+7-й минуте Беншимол забил победный мяч после розыгрыша углового.
Вторая встреча группы D Кубка России между ЦСКА и столичным «Локомотивом» пройдёт 30 июля в 18:30 мск.
Победителем Кубка России минувшего сезона является ЦСКА.
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