«Акрон» забил на 90+7-й минуте и победил «Балтику» в матче Кубка России

Завершился матч 1-го тура Пути РПЛ Fonbet Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» с калининградской «Балтикой». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой. Матч закончился победой тольяттинцев со счётом 2:1.

В первом тайме нападающий хозяев Беншимол реализовал пенальти в ворота «Балтики» на седьмой минуте. На 14-й минуте форвард гостей Тентон Йенне сравнял счёт. В самом конце матча на 90+7-й минуте Беншимол забил победный мяч после розыгрыша углового.

Вторая встреча группы D Кубка России между ЦСКА и столичным «Локомотивом» пройдёт 30 июля в 18:30 мск.

Победителем Кубка России минувшего сезона является ЦСКА.