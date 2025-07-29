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Московское «Динамо» на 90+5-й минуте вырвало победу в матче Кубка России с «Сочи»

Окончен матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Победу со счётом 3:2 в нём одержали москвичи. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Иван Сергеев открыл счёт в матче и вывел «Динамо» вперёд. Дмитрий Васильев на 33-й минуте сравнял счёт. Захар Фёдоров на 35-й минуте вывел сочинцев вперёд. На 57-й минуте Сергеев оформил дубль. На 90+5-й минуте победный гол забил Даниил Фомин.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Красно-синие в финале прошлого розыгрыша одолели «Ростов» 0:0 (4:3 пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.