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«Бешикташ» объявил о переговорах со «Спартаком» по трансферу Жедсона Фернандеша

«Бешикташ» на официальном сайте проинформировал о ведении переговоров с московским «Спартаком» по трансферу полузащитника Жедсона Фернандеша.

Ранее турецкий клуб официально объявил, что выкупил у «Бенфики» 50% прав на португальского футболиста за € 10 млн.

Также ранее СМИ сообщали, что хавбек близок к переходу в московский «Спартак». Подчёркивалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов, а сам полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Как появился «Спартак»: