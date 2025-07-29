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Тренер «Ахмата» Сторожук: только хорошее могу сказать о Берише

Тренер «Ахмата» Сторожук: только хорошее могу сказать о Берише
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Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук высказался об уходе из команды нападающего Бернарда Бериши.

«Здесь вопрос опять же надо ставить, что это было по взаимному согласию. Непростой разговор был. И я понимаю, что этот игрок больше, чем часть этой команды, это легенда, это не пустой звук. Здесь, естественно, нужно было понимать, что держать его на скамейке — значит проявить неуважение. Я ему просто это объяснил, мы в прекрасных отношениях. И я его поблагодарил за откровенность, а он — меня. Только хорошее могу сказать. Если расставаться, то только так», — сказал Сторожук в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Бериша играл за «Ахмат» с 2017 года, на его счету 199 официальных матчей, 28 голов, а также 23 голевые передачи.

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