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ЦСКА достиг соглашения о переходе 23-летнего нападающего из Колумбии — Сиерра

ЦСКА достиг соглашения о переходе 23-летнего нападающего из Колумбии — Сиерра
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Московский ЦСКА достиг принципиального соглашения с колумбийским клубом «Мильонариос» о переходе 23-летнего крайнего нападающего Даниэля Руиса. Об этом сообщает журналист Пипэ Сиерра в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, общие условия сделки согласованы. На текущий момент ведётся работа над документацией. Подчёркивается, что колумбиец ждёт одобрения на поездку в Россию.

Руис перешёл в «Мильонариос» из «Форталезы» в январе 2021 года на правах аренды, а зимой 2022 года — на постоянной основе. За этот период нападающий принял участие в 196 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 33 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

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