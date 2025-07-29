Экс-игрок «Ростова» и ЦСКА Зайнутдинов дебютировал за московское «Динамо»

Футболист сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов дебютировал за московское «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2). Игрок заменил на 78-й минуте Ивана Сергеева.

Напомним, Зайнутдинов выступал за «Бешикташ» с лета 2023 года, он перебрался в Турцию из ПФК ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.