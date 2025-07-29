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«Реал» объявил, что Мбаппе будет играть за клуб под 10-м номером

«Реал» объявил, что Мбаппе будет играть за клуб под 10-м номером
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Мадридский «Реал» в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил, что нападающий Килиан Мбаппе теперь будет выступать за «сливочных» под 10-м номером. В минувшем сезоне французский футболист играл с девятым номером на спине.

Фото: x.com/realmadrid

«Десятка» стала свободной в «Королевском клубе» после того, как команду покинул Лука Модрич.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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