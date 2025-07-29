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Тренер Александр Сторожук: сразу согласился на предложение о работе в «Ахмате»

Тренер Александр Сторожук: сразу согласился на предложение о работе в «Ахмате»
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Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук поделился подробностями своего прибытия в клуб.

— Станиславу Саламовичу [Черчесову] большое спасибо. Наше появление, моего тренерского штаба, — его заслуга, ему большое за это спасибо.

— Долго думали над предложением [«Ахмата»]?
— Нет. Вообще не думал, сразу согласился, потому что это очередной вызов. Вызовов я не боюсь и всегда с уверенностью бросаю себе.

— У вас карт‑бланш?
— Надо учитывать и возможности клуба, и всю историю, и, что греха таить, не каждый игрок сюда едет, и, к сожалению, очень сложно. При всём карт‑бланше мы должны не ошибиться в том или ином игроке. Очень хочется качество привнести, чтобы оно дало результаты. Но мы принимаем решение все вместе.

Президент клуба существенно, так скажем, хочет изменить команду, нам нужны усиления. В игре 1‑го тура Мир РПЛ с «Рубином» вышли с нуля Келиану, Мансилья и Конате. У нас есть ещё ряд позиций, которые мы хотим усилить. Мы в поиске. Надеюсь, в ближайшем будущем у нас будет пополнение.

Одного‑двоих игроков 100% [нужно приобрести], но ещё есть проблемы и с лимитом заявки, который уже исчерпан. Двух центральных защитников, о которых я думаю, в скором будущем клуб объявит.

— Сторожук — усиление?
— Это покажет сезон. Я не скромничаю. Сложно говорить. Время покажет, очень бы этого хотелось, — сказал Сторожук в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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