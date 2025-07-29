Глава «Динамо» Гафин отреагировал на дубль Сергеева в матче с «Сочи»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на дубль нападающего команды Ивана Сергеева в ворота «Сочи» (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026.

«Все мы, болельщики, этого от Сергеева ожидаем. Можем только порадоваться за него. И пожелать, чтобы он продолжал в том же темпе», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним игроком подписан до конца июня 2028 года.

В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 30 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.