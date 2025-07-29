Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Динамо» Гафин отреагировал на дубль Сергеева в матче с «Сочи»

Глава «Динамо» Гафин отреагировал на дубль Сергеева в матче с «Сочи»
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на дубль нападающего команды Ивана Сергеева в ворота «Сочи» (3:2) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

«Все мы, болельщики, этого от Сергеева ожидаем. Можем только порадоваться за него. И пожелать, чтобы он продолжал в том же темпе», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним игроком подписан до конца июня 2028 года.

В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 30 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Вот это развязка в Кубке России! У «Динамо» Карпина победный камбэк в матче с «Сочи»! LIVE
Live
Вот это развязка в Кубке России! У «Динамо» Карпина победный камбэк в матче с «Сочи»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android