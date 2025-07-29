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Булыкин: футболисты «Динамо» проявили характер в матче с «Сочи»

Булыкин: футболисты «Динамо» проявили характер в матче с «Сочи»
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Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые обыграли «Сочи» со счётом 3:2. Победный гол забил полузащитник Даниил Фомин на 90+5-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

«Футболисты «Динамо» – молодцы, ведь вылезли со счётом 1:2, проявили характер и не довели игру до серии пенальти. Сергеев отгрузил два, молодец! «Динамо» добилось своего и набрало три очка, но у команды есть проблемы в обороне и в целом по игре. Динамовцы должны играть строже и не пропускать столько мячей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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