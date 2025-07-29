Глава «Динамо» Гафин высказался о победе над «Сочи» в Кубке России
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о победе бело-голубых в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9' 1:1 Васильев – 34' 1:2 Фёдоров – 35' 2:2 Сергеев – 57' 3:2 Фомин – 90+5'
«Мы выиграли, сценарий был захватывающий. Зрителям такое нравится, а для тренеров такой матч даёт пищу для размышления касательно ближайшего резерва. У ребят была возможность себя показать, они себя показали», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Иван Сергеев открыл счёт в матче и вывел «Динамо» вперёд. Дмитрий Васильев на 33-й минуте сравнял счёт. Захар Фёдоров на 35-й минуте вывел сочинцев вперёд. На 57-й минуте Сергеев оформил дубль. На 90+5-й минуте победный гол забил Даниил Фомин.
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