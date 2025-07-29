Гафин прокомментировал трансфер Бактиёра Зайнутдинова в «Динамо»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о переходе в команду футболиста сборной Казахстана Бактиёра Зайнутдинова. Игрок дебютировал за данный коллектив в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).

«Простых трансферов не бывает. Мы выиграли конкуренцию за этого футболиста у другого клуба. Порадовало, что Бактиёр присоединился к нам. Надеемся, что ему понадобится мало времени на адаптацию. Он хорошо знаком с тренерским штабом», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Зайнутдинов выступал за «Бешикташ» с лета 2023 года, он перебрался в Турцию из ПФК ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.