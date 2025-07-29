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Фомин: видно со стороны, что «Динамо» ещё привыкает к требованиям Карпина

Фомин: видно со стороны, что «Динамо» ещё привыкает к требованиям Карпина
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

«Самое главное, что вырвали победу. Начало сезона по игре не прям, как хотелось, но результат есть. Это самое важное. После побед всегда легче восстанавливаться. В плане игры есть куда стремиться. Будем работать. Через такие тяжёлые матчи мы добьёмся своего.

Хорошо, что мы вышли на второй тайм. У нас было преимущество, создавали моменты. К требованиям Карпина, кажется, видно со стороны, что ещё привыкаем», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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