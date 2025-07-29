Гафин не стал комментировать слухи, что Антон Миранчук был предложен «Динамо»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин решил не отвечать на вопрос о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в столичный клуб.

— Появилась информация, что «Динамо» был предложен Антон Миранчук.

— Я каждый раз говорю, что слухи не комментирую. Мне нечего ответить. По Рубенсу — то же самое. Я комментирую только свершившиеся трансферы, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.