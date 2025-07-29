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Глава «Динамо» Гафин: Карраскаль сейчас летит где-то над Атлантикой

Глава «Динамо» Гафин: Карраскаль сейчас летит где-то над Атлантикой
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, где на текущий момент находится атакующий полузащитник команды Хорхе Карраскаль. Ранее СМИ сообщали, что колумбиец попрощался с игроками бело-голубых перед переходом во «Фламенго».

«По моей информации, Карраскаль где-то сейчас летит над Атлантикой. Что будет дальше, сами узнаете», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Хорхе Карраскаль выступает за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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