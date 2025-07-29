Фомин: хочу отметить Сергеева — пришёл в «Динамо» и сразу влился в коллектив

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высоко отозвался о новом нападающем команды Иване Сергееве. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2) Сергеев оформил дубль, а Фомин забил победный гол.

«Ваня — молодец! Хочу его отметить. Пришёл и сразу влился в коллектив. Он хороший игрок», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним игроком подписан до конца июня 2028 года.

В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 30 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.