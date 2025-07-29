Фомин: хочу отметить Сергеева — пришёл в «Динамо» и сразу влился в коллектив
Поделиться
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высоко отозвался о новом нападающем команды Иване Сергееве. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2) Сергеев оформил дубль, а Фомин забил победный гол.
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9' 1:1 Васильев – 34' 1:2 Фёдоров – 35' 2:2 Сергеев – 57' 3:2 Фомин – 90+5'
«Ваня — молодец! Хочу его отметить. Пришёл и сразу влился в коллектив. Он хороший игрок», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним игроком подписан до конца июня 2028 года.
В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 30 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июля 2025
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:25
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:14
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:53
-
20:52
-
20:47
-
20:42
-
20:35
-
20:33
-
20:33
-
20:31
-
20:25
-
20:21
-
20:14
-
20:03
-
19:57
-
19:52
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:24
-
19:23
-
19:19