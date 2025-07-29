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Динамо М — Сочи. Прямая трансляция
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Фомин: хочу отметить Сергеева — пришёл в «Динамо» и сразу влился в коллектив

Фомин: хочу отметить Сергеева — пришёл в «Динамо» и сразу влился в коллектив
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высоко отозвался о новом нападающем команды Иване Сергееве. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2) Сергеев оформил дубль, а Фомин забил победный гол.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

«Ваня — молодец! Хочу его отметить. Пришёл и сразу влился в коллектив. Он хороший игрок», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним игроком подписан до конца июня 2028 года.

В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 30 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

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