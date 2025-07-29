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«Краснодар» — «Крылья Советов»: Рахманович вывел гостей вперёд на 28-й минуте

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Рахманович вывел гостей вперёд на 28-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена». В качестве главного судьи встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт в игре – 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10'     1:1 Козлов – 12'     1:2 Рахманович – 28'    

На 28-й минуте полузащитник Амар Рахманович вывел самарскую команду вперёд.

Ранее, на 10-й минуте, нападающий гостей Химми Марин открыл счёт в матче. Через три минуты полузащитник «быков» Данила Козлов восстановил равновесие.

Действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
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