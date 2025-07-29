Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Сочи» Морено: каждое поражение — удар ножом в сердце

Главный тренер «Сочи» Морено: каждое поражение — удар ножом в сердце
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено эмоционально отреагировал на поражение от московского «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Его команда вела в счёта по ходу встречи, но проиграла из-за гола на 90+5-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

«Эта профессия, спорт, футбол — моя страсть. Мы должны выполнять свою работу, уважать болельщиков, руководство и президента клуба. Когда я вижу, что мои игроки не выкладываются по максимуму, меня это расстраивает и злит. Так было со мной всегда. Иногда такие эмоции играли злую шутку, но я так чувствую. Что касается моей работы, я стараюсь помогать своим игрокам, чтобы они становились лучше, чтобы мы справлялись в такой ситуации. Мы находимся в нетипичной ситуации — в руководстве клуба произошли изменения. Плюс подготовка была короткая. Но я думаю, что мы справимся с данной ситуацией, потому что я вижу, что все стараются для этого.

После таких матчей мне сложно спать. Я могу злиться, не говорить со своей семьёй. Каждое поражение — удар ножом в сердце. Последний матч — как 10 ударов. Особенно тяжело видеть, как плачет мой сын после поражений. Они приехали на пару дней, а мы не можем хорошо провести время. Но я быстро отхожу и ищу решения, чтобы выйти из тяжёлой ситуации с помощью людей, которые помогают клубу. Мы должны быть гораздо выше», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Вот это развязка в Кубке России! У «Динамо» Карпина победный камбэк в матче с «Сочи»! LIVE
Live
Вот это развязка в Кубке России! У «Динамо» Карпина победный камбэк в матче с «Сочи»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android