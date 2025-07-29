Главный тренер «Сочи» Морено: каждое поражение — удар ножом в сердце

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено эмоционально отреагировал на поражение от московского «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Его команда вела в счёта по ходу встречи, но проиграла из-за гола на 90+5-й минуте.

«Эта профессия, спорт, футбол — моя страсть. Мы должны выполнять свою работу, уважать болельщиков, руководство и президента клуба. Когда я вижу, что мои игроки не выкладываются по максимуму, меня это расстраивает и злит. Так было со мной всегда. Иногда такие эмоции играли злую шутку, но я так чувствую. Что касается моей работы, я стараюсь помогать своим игрокам, чтобы они становились лучше, чтобы мы справлялись в такой ситуации. Мы находимся в нетипичной ситуации — в руководстве клуба произошли изменения. Плюс подготовка была короткая. Но я думаю, что мы справимся с данной ситуацией, потому что я вижу, что все стараются для этого.

После таких матчей мне сложно спать. Я могу злиться, не говорить со своей семьёй. Каждое поражение — удар ножом в сердце. Последний матч — как 10 ударов. Особенно тяжело видеть, как плачет мой сын после поражений. Они приехали на пару дней, а мы не можем хорошо провести время. Но я быстро отхожу и ищу решения, чтобы выйти из тяжёлой ситуации с помощью людей, которые помогают клубу. Мы должны быть гораздо выше», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.