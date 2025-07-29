Карпин оценил физическую форму новичка «Динамо» Зайнутдинова

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мнением о физической форме новоиспечённого защитника бело-голубых Бактиёра Зайнутдинова. Футболист вышел на поле на 78-й минуте матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).

«Понятно, что Зайнутдинов не в форме, поэтому вышел на 15 минут. Ему надо набирать и набирать, как и Сергееву. За счёт тренировок и игрового тонуса это делает. С «Балтикой» Ваня был мимо совсем, но с «Ростовом» было близко к тому, что должно быть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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