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Динамо М — Сочи. Прямая трансляция
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Карпин оценил физическую форму новичка «Динамо» Зайнутдинова

Карпин оценил физическую форму новичка «Динамо» Зайнутдинова
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мнением о физической форме новоиспечённого защитника бело-голубых Бактиёра Зайнутдинова. Футболист вышел на поле на 78-й минуте матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

«Понятно, что Зайнутдинов не в форме, поэтому вышел на 15 минут. Ему надо набирать и набирать, как и Сергееву. За счёт тренировок и игрового тонуса это делает. С «Балтикой» Ваня был мимо совсем, но с «Ростовом» было близко к тому, что должно быть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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