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Валерий Карпин: Антон Миранчук может перейти в «Динамо»? Велком!

Валерий Карпин: Антон Миранчук может перейти в «Динамо»? Велком!
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в его команду.

— Сообщают, что Миранчук может перейти в «Динамо».
— А, да? Велком!

— Вы его ждёте?
— В смысле, я его жду? Как я могу ждать — от вас первый раз услышал. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Точно интересен, но на каких условиях, когда. Тут миллион вопросов, на которые не готов отвечать, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». В прошедшем сезоне Антон провёл в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

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