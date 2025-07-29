Валерий Карпин: Антон Миранчук может перейти в «Динамо»? Велком!

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в его команду.

— Сообщают, что Миранчук может перейти в «Динамо».

— А, да? Велком!

— Вы его ждёте?

— В смысле, я его жду? Как я могу ждать — от вас первый раз услышал. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Точно интересен, но на каких условиях, когда. Тут миллион вопросов, на которые не готов отвечать, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». В прошедшем сезоне Антон провёл в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами.