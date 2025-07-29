Валерий Карпин: с кем будет играть сборная России — вопрос не ко мне

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможных соперниках национальной команды.

«Я думаю, что вопрос не ко мне, с кем будет играть сборная. Это больше к Митрофанову, который занимается договорённостью. Будет с Катаром игра, значит, будет с Катаром», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее появлялась информация, что товарищеский матч между сборными Катара и России может пройти 7 сентября в Дохе. Кроме этого, по сообщениям СМИ, одними из вероятных соперников команды Валерия Карпина могут стать сборные Ирана и Чили.