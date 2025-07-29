Фото: Тедеев и Талалаев повздорили после матча «Акрона» и «Балтики» в Кубке России

Главные тренеры «Акрона» и «Балтики» Заур Тедеев и Андрей Талалаев вступили в конфронтацию после очного матча команд в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

Отметим, что сначала Тедеев подошёл к тренерской скамейке калининградской команды и пожал руку Талалаеву. Затем специалисты начали обмениваться репликами. Тренер «Балтики» встал со скамейки и приблизился к Тедееву. Судья встречи также вмешался в ситуацию. Вскоре конфликтная ситуация завершилась.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой.

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