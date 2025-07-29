Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: Тедеев и Талалаев повздорили после матча «Акрона» и «Балтики» в Кубке России

Фото: Тедеев и Талалаев повздорили после матча «Акрона» и «Балтики» в Кубке России
Комментарии

Главные тренеры «Акрона» и «Балтики» Заур Тедеев и Андрей Талалаев вступили в конфронтацию после очного матча команд в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7'     1:1 Йенне – 14'     2:1 Беншимол – 90+7'    

Отметим, что сначала Тедеев подошёл к тренерской скамейке калининградской команды и пожал руку Талалаеву. Затем специалисты начали обмениваться репликами. Тренер «Балтики» встал со скамейки и приблизился к Тедееву. Судья встречи также вмешался в ситуацию. Вскоре конфликтная ситуация завершилась.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бернард Бериша: Талалаев — лучший тренер из всех, с кем я работал

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android