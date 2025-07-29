Бактиёр Зайнутдинов: очень рад вернуться в РПЛ и присоединиться к «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов высказался о своём переходе в эту команду. Игрок уже дебютировал за данный коллектив в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).

«Очень рад вернуться, присоединиться к «Динамо». Уже прошло около семи лет, когда мы работали с Карпиным [в «Ростове»]. Меня команда тепло приняла, всем спасибо. Для меня лично очень важно было выиграть, с позитивом начать», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Зайнутдинов выступал за «Бешикташ» с лета 2023 года, он перебрался в Турцию из ПФК ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.