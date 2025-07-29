Зайнутдинов: по «Спартаку» у меня была принципиальная позиция, а «Динамо» — братский клуб

Новоиспечённый защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов высказался о своём переходе в стан бело-голубых, отметив, что интерес к нему проявляли «Спартак» и «Зенит».

«Агент мне позвонил, сказал, что Карпин хочет, чтобы я присоединился. За две недели решили. Да, были интересы и звонки от «Спартака» и «Зенита». Я пропустил из-за травмы много. Но тут в выборе решил тренер, плюс цвета «Динамо» — братский клуб. По «Спартаку» у меня была принципиальная позиция», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» объявило о подписании контракта с Зайнутдиновым 28 июля. Ранее в России защитник выступал в составе московского ЦСКА и «Ростова».

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