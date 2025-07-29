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Тренер «Балтики» Талалаев: перепалка с Тедеевым? Это просто эмоции, приношу извинения

Тренер «Балтики» Талалаев: перепалка с Тедеевым? Это просто эмоции, приношу извинения
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался об итогах матча с «Акроном» (1:2) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Помимо этого, специалист прокомментировал конфликт с главным тренером команды из Тольятти Зауром Тедеевым, возникший после этой игры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7'     1:1 Йенне – 14'     2:1 Беншимол – 90+7'    

«Это футбол. Нужно доигрывать стандарты до конца. Тяжело что-то анализировать, поздравляю команду хозяев с победой. Нашей команде ещё есть над чем работать. Перепалка с Зауром Тедеевым после матча? Это просто эмоции, я приношу извинения», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре Кубка России «Балтика» встретится с «Локомотивом» 13 августа, «Акрон» сыграет с ЦСКА 12 августа.

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