Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался об итогах матча с «Балтикой»

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев поделился эмоциями от матча 1-го тура Пути РПЛ Fonbet Кубка России, в котором тольяттинская команда обыграла «Балтику» со счётом 2:1. Победный гол хозяева забили на 90+7-й минуте после углового.

«Достаточно неплохо вскрывали оборону, шли в атаку, так что результат по делу. Для нас очень важно наигрывать новичков, поэтому я оцениваю их дебюты только с положительной стороны, мы горды этим и очень дорожим. Травма Хосонова омрачила игру, мы ждём обследования. Опасаемся, что там перелом ключицы», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, защитник «Акрона» Хетаг Хосонов покинул поле на носилках.