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Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался об итогах матча с «Балтикой»

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался об итогах матча с «Балтикой»
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Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев поделился эмоциями от матча 1-го тура Пути РПЛ Fonbet Кубка России, в котором тольяттинская команда обыграла «Балтику» со счётом 2:1. Победный гол хозяева забили на 90+7-й минуте после углового.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7'     1:1 Йенне – 14'     2:1 Беншимол – 90+7'    

«Достаточно неплохо вскрывали оборону, шли в атаку, так что результат по делу. Для нас очень важно наигрывать новичков, поэтому я оцениваю их дебюты только с положительной стороны, мы горды этим и очень дорожим. Травма Хосонова омрачила игру, мы ждём обследования. Опасаемся, что там перелом ключицы», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, защитник «Акрона» Хетаг Хосонов покинул поле на носилках.

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