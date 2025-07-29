«Краснодар» дома проиграл «Крыльям Советов» в матче Пути РПЛ Кубка России

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Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Ozon Арена». В качестве главного судьи встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 10-й минуте нападающий гостей Химми Марин открыл счёт в матче. Через две минуты полузащитник «быков» Данила Козлов восстановил равновесие. На 28-й минуте полузащитник Амар Рахманович вывел самарскую команду вперёд.

Команды выступают в группе В. В этом квартете также играют московское «Динамо» и «Сочи». Ранее бело-голубые победили сочинский клуб со счётом 3:2.

Действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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