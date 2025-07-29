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Зайнутдинов: нет смысла сравнивать российский и турецкий чемпионаты, оба очень сильные

Зайнутдинов: нет смысла сравнивать российский и турецкий чемпионаты, оба очень сильные
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Новоиспечённый защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов считает, что не имеет смысла сравнивать российский и турецкий чемпионаты.

— Сравни турецкий чемпионат с российским.
— Зачем вы меня провоцируете (улыбается)? У Турции есть свои сильные стороны, а у России – свои. Поэтому нет смысла сравнивать, оба чемпионата очень сильные, — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

До перехода в стан бело-голубых защитник выступал в составе турецкого «Бешикташа». Он перешёл в этот клуб из московского ЦСКА летом 2023 года. «Динамо» объявило о подписании контракта с Зайнутдиновым 28 июля.

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