Новичок «Динамо» Зайнутдинов: хочется выиграть чемпионство РПЛ

Новый футболист московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов ответил на вопрос о целях, которых он хочет достичь в своей новой команде.
«Перед собой ставим самые высокие цели. «Динамо» — клуб с большими амбициями. Хочется выиграть чемпионство», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Футболист дебютировал за бело-голубых в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).
Напомним, Зайнутдинов выступал за «Бешикташ» с лета 2023 года, он перебрался в Турцию из ПФК ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
- 29 июля 2025
-
23:01
-
22:54
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:22
-
22:18
-
22:12
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:42
-
21:39
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:25
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:14
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:53
-
20:52
-
20:47
-
20:42