Новичок «Динамо» Зайнутдинов: хочется выиграть чемпионство РПЛ

Новый футболист московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов ответил на вопрос о целях, которых он хочет достичь в своей новой команде.

«Перед собой ставим самые высокие цели. «Динамо» — клуб с большими амбициями. Хочется выиграть чемпионство», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Футболист дебютировал за бело-голубых в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).

Напомним, Зайнутдинов выступал за «Бешикташ» с лета 2023 года, он перебрался в Турцию из ПФК ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.