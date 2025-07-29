Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Динамо» Зайнутдинов: хочется выиграть чемпионство РПЛ

Новичок «Динамо» Зайнутдинов: хочется выиграть чемпионство РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Новый футболист московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов ответил на вопрос о целях, которых он хочет достичь в своей новой команде.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

«Перед собой ставим самые высокие цели. «Динамо» — клуб с большими амбициями. Хочется выиграть чемпионство», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Футболист дебютировал за бело-голубых в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (3:2).

Напомним, Зайнутдинов выступал за «Бешикташ» с лета 2023 года, он перебрался в Турцию из ПФК ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Зайнутдинов: нет смысла сравнивать российский и турецкий чемпионаты, оба очень сильные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android