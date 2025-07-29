Зайнутдинов: если трансфер Жедсона — правда, «Спартаку» очень сильно повезёт

Защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в московский «Спартак». Напомним, до перехода в стан бело-голубых футболист сборной Казахстана выступал за указанный клуб.

«Если трансфер Жедсона Фернандеша правда, то «Спартаку» очень сильно повезёт. Это игрок колоссального уровня. Португалец, который очень дисциплинирован. Это редкость. Я буду очень рад, покажу ему Москву, с меня будет ужин», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее «Бешикташ» объявил о переговорах со «Спартаком» по Фернандешу.

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