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Зайнутдинов: если трансфер Жедсона — правда, «Спартаку» очень сильно повезёт

Зайнутдинов: если трансфер Жедсона — правда, «Спартаку» очень сильно повезёт
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Защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в московский «Спартак». Напомним, до перехода в стан бело-голубых футболист сборной Казахстана выступал за указанный клуб.

«Если трансфер Жедсона Фернандеша правда, то «Спартаку» очень сильно повезёт. Это игрок колоссального уровня. Португалец, который очень дисциплинирован. Это редкость. Я буду очень рад, покажу ему Москву, с меня будет ужин», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее «Бешикташ» объявил о переговорах со «Спартаком» по Фернандешу.

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