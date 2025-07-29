Сергеев раскрыл, что сказал Валерий Карпин после дубля в ворота «Сочи»
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Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев рассказал, как главный тренер бело-голубых Валерий Карпин отреагировал на дубль форварда в ворота «Сочи». Матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России закончился со счётом 3:2 в пользу столичной команды.
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9' 1:1 Васильев – 34' 1:2 Фёдоров – 35' 2:2 Сергеев – 57' 3:2 Фомин – 90+5'
«Игра получилась. Хорошо, что выиграли и забили в конце со стандарта. Знал, что в конце будут пенальти, если что. Я же играю — мы были готовы. Но не отрабатывали пенальти перед матчем.
Карпин сказал, что хорошая игра, молодец. Согласен, что надо набирать форму, я много пропустил», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
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