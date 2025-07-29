Сергеев раскрыл, что сказал Валерий Карпин после дубля в ворота «Сочи»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев рассказал, как главный тренер бело-голубых Валерий Карпин отреагировал на дубль форварда в ворота «Сочи». Матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России закончился со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

«Игра получилась. Хорошо, что выиграли и забили в конце со стандарта. Знал, что в конце будут пенальти, если что. Я же играю — мы были готовы. Но не отрабатывали пенальти перед матчем.

Карпин сказал, что хорошая игра, молодец. Согласен, что надо набирать форму, я много пропустил», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.