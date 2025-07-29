Экс-игрок «Реала» и «Милана» Йович может продолжить карьеру в Мексике — Романо

Нападающий Лука Йович может продолжить карьеру в чемпионате Мексики. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, футболист получил предложение от клуба «Крус Асуль». На данный момент игрок не принял решения относительно данного варианта, он взвешивает все возможные факторы перехода и обсуждает это с семьёй.

Йович выступал за «Милан» с 2023 года, всего он провёл за клуб 47 матчей и забил 13 голов. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 играх Серии А и Кубка Италии. В них нападающий отметился четырьмя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.