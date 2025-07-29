Форвард «Динамо» Сергеев: интересно играть часто — хорошо, что есть Кубок России
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Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высоко отозвался о Фонбет Кубке России. В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ турнира бело-голубые переиграли «Сочи» со счётом 3:2, футболист в этой встрече оформил дубль.
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9' 1:1 Васильев – 34' 1:2 Фёдоров – 35' 2:2 Сергеев – 57' 3:2 Фомин – 90+5'
«Интересно играть часто, чтобы все в тонусе были. Хорошо, что на неделе есть Кубок. Для меня это плюс, чтобы набирать форму. Все клубы в равных условиях. Это официальные игры. Нельзя делить на официальные или товарищеские игры», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним игроком подписан до конца июня 2028 года.
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