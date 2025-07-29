Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Сергеев: интересно играть часто — хорошо, что есть Кубок России

Форвард «Динамо» Сергеев: интересно играть часто — хорошо, что есть Кубок России
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высоко отозвался о Фонбет Кубке России. В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ турнира бело-голубые переиграли «Сочи» со счётом 3:2, футболист в этой встрече оформил дубль.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

«Интересно играть часто, чтобы все в тонусе были. Хорошо, что на неделе есть Кубок. Для меня это плюс, чтобы набирать форму. Все клубы в равных условиях. Это официальные игры. Нельзя делить на официальные или товарищеские игры», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним игроком подписан до конца июня 2028 года.

Материалы по теме
«Динамо» пропустило феноменальный гол. Но спаслось благодаря огненному Сергееву! Видео
«Динамо» пропустило феноменальный гол. Но спаслось благодаря огненному Сергееву! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android