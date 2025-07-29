«Манчестер Сити» объявил о переходе в клуб нового вратаря

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о трансфере 22-летнего вратаря Джеймса Траффорда из «Бёрнли». Контракт с голкипером подписан до июня 2030 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «горожане» заплатят £ 27 млн (€ 30,7 млн) за переход Траффорда.

Траффорд находился в системе манкунианцев до лета 2023 года, когда перешёл в свой нынешний клуб. В минувшем сезоне англичанин принял участие в 45 матчах Чемпионшипа, 29 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 22 млн.

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