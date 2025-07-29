«Любителям селфи посвящается». «Динамо» с юмором отреагировало на празднование Фёдорова

Московское «Динамо» в телеграм-канале иронично отреагировало на празднование нападающим «Сочи» Захаром Фёдоровым гола в ворота бело-голубых в очном матче команд в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:2). После взятия ворот соперника футболист взял телефон и записал короткое видео.
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Динамо» Москва.
Пресс-служба московского клуба опубликовала видео, в котором сначала Фёдоров подбегает, чтобы взять телефон, затем показывается серия селфи довольных футболистов «Динамо» после победной игры с «Сочи». При этом публикация с видео сопровождено комментарием: «Любителям селфи посвящается».
Самая крупная победа «Динамо»:
- 29 июля 2025
-
23:01
-
22:54
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:22
-
22:18
-
22:12
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:42
-
21:39
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:25
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:14
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:53
-
20:52
-
20:47
-
20:42