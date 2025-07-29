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«Любителям селфи посвящается». «Динамо» с юмором отреагировало на празднование Фёдорова

«Любителям селфи посвящается». «Динамо» с юмором отреагировало на празднование Фёдорова
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Московское «Динамо» в телеграм-канале иронично отреагировало на празднование нападающим «Сочи» Захаром Фёдоровым гола в ворота бело-голубых в очном матче команд в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:2). После взятия ворот соперника футболист взял телефон и записал короткое видео.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Динамо» Москва.

Пресс-служба московского клуба опубликовала видео, в котором сначала Фёдоров подбегает, чтобы взять телефон, затем показывается серия селфи довольных футболистов «Динамо» после победной игры с «Сочи». При этом публикация с видео сопровождено комментарием: «Любителям селфи посвящается».

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