«Любителям селфи посвящается». «Динамо» с юмором отреагировало на празднование Фёдорова

Московское «Динамо» в телеграм-канале иронично отреагировало на празднование нападающим «Сочи» Захаром Фёдоровым гола в ворота бело-голубых в очном матче команд в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:2). После взятия ворот соперника футболист взял телефон и записал короткое видео.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале ФК «Динамо» Москва.

Пресс-служба московского клуба опубликовала видео, в котором сначала Фёдоров подбегает, чтобы взять телефон, затем показывается серия селфи довольных футболистов «Динамо» после победной игры с «Сочи». При этом публикация с видео сопровождено комментарием: «Любителям селфи посвящается».

Самая крупная победа «Динамо»: