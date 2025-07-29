Игроки «Сочи» делали селфи после гола, Карпин утешал Морено. Фото победы «Динамо»
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29 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве прошёл матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026, в котором встречались столичное «Динамо» и «Сочи». Хозяева поля одержали победу со счётом 3:2.
Лучшие фото с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Счёт в матче открыл динамовец Иван Сергеев, однако уже в первом тайме Дмитрий Васильев и Захар Фёдоров вывели «Сочи» вперёд. После перерыва Сергеев отличился ещё раз, оформив дубль. Победный гол «Динамо» на 90+5-й минуте забил Даниил Фомин.
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