Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Сочи» делали селфи после гола, Карпин утешал Морено. Фото победы «Динамо»

Игроки «Сочи» делали селфи после гола, Карпин утешал Морено. Фото победы «Динамо»
Комментарии

29 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве прошёл матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026, в котором встречались столичное «Динамо» и «Сочи». Хозяева поля одержали победу со счётом 3:2.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче открыл динамовец Иван Сергеев, однако уже в первом тайме Дмитрий Васильев и Захар Фёдоров вывели «Сочи» вперёд. После перерыва Сергеев отличился ещё раз, оформив дубль. Победный гол «Динамо» на 90+5-й минуте забил Даниил Фомин.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android