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Представители Гонсалвеса уведомили «Фламенго» о предложении от ЦСКА — Касагранде

Представители Гонсалвеса уведомили «Фламенго» о предложении от ЦСКА — Касагранде
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Московский ЦСКА направит предложение «Фламенго» о покупке 19-летнего крайнего нападающего Матеуса Гонсалвеса. Представители футболиста уведомили руководство красно-чёрных, что российский клуб сделает официальное предложение по игроку. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

Подчёркивается, что на текущий момент неизвестно, какую конкретно сумму армейцы готовы заплатить за бразильского вингера.

Нападающий выступает в составе взрослой команды «Фламенго» с января 2023 года. За этот период Гонсалвес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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