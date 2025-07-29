Представители Гонсалвеса уведомили «Фламенго» о предложении от ЦСКА — Касагранде

Московский ЦСКА направит предложение «Фламенго» о покупке 19-летнего крайнего нападающего Матеуса Гонсалвеса. Представители футболиста уведомили руководство красно-чёрных, что российский клуб сделает официальное предложение по игроку. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

Подчёркивается, что на текущий момент неизвестно, какую конкретно сумму армейцы готовы заплатить за бразильского вингера.

Нападающий выступает в составе взрослой команды «Фламенго» с января 2023 года. За этот период Гонсалвес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме ЦСКА достиг соглашения о переходе 23-летнего нападающего из Колумбии — Сиерра

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: