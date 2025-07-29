Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 29 июля, календарь, таблица

Сегодня, 29 июля, в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 29 июля:

«Динамо» Москва — «Сочи» — 3:2;

«Акрон» — «Балтика» — 2:1;

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:2.

Действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Самые титулованные футбольные клубы России: