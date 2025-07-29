«Челси» хочет продлить контракт с Кукурельей — Романо

«Челси» планирует подписать новое соглашение с защитником Марком Кукурельей. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Аль-Наср», теперь же отмечается, что факт переговоров о трансфере испанца в саудовский клуб не подтверждён. Лондонцы видят в данном игроке важную часть своего долгосрочного проекта.

Марк Кукурелья является воспитанником «Эспаньола» и «Барселоны». На взрослом уровне он выступал за вторую команду сине-гранатовых, помимо этого, он защищал цвета «Эйбара», «Хетафе», и «Брайтон энд Хоув Альбион». За «синих» он играет с 2022 года.