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«Динамо» Киев обыграло «Хамрун Спарта» и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

«Динамо» Киев обыграло «Хамрун Спарта» и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Хамрун Спартанс» (Мальта). Игра проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Матч закончился победой бело-голубых со счётом 3:0. «Динамо» обыграло мальтийский клуб со счётом 6:0 по сумме двух встреч и вышло в третий раунд квалификации турнира.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2025, вторник. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
3 : 0
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
1:0 Ванат – 28'     2:0 Бражко – 35'     3:0 Михавко – 82'    

Первый мяч в игре забил нападающий Владислав Ванат на 28-й минуте. Через семь минут преимущество киевской команды укрепил полузащитник Владимир Бражко. В конце второго тайма счёт до крупного довёл 20-летний защитник Тарас Михавко.

Действующим победителем турнира является французский «ПСЖ», одолевший в финале турнира «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
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