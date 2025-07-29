«Динамо» Киев обыграло «Хамрун Спарта» и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Хамрун Спартанс» (Мальта). Игра проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Матч закончился победой бело-голубых со счётом 3:0. «Динамо» обыграло мальтийский клуб со счётом 6:0 по сумме двух встреч и вышло в третий раунд квалификации турнира.

Первый мяч в игре забил нападающий Владислав Ванат на 28-й минуте. Через семь минут преимущество киевской команды укрепил полузащитник Владимир Бражко. В конце второго тайма счёт до крупного довёл 20-летний защитник Тарас Михавко.

Действующим победителем турнира является французский «ПСЖ», одолевший в финале турнира «Интер» со счётом 5:0.