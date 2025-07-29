Чемпион России «Краснодар» проиграл три из четырёх матчей на старте сезона
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Поражение в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2) стало третьим для «Краснодара» в четырёх играх на старте нынешнего сезона.
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10' 1:1 Козлов – 12' 1:2 Рахманович – 28'
Ранее команда Мурада Мусаева проиграла «Локомотиву» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. 12 июля «быки» уступили московскому ЦСКА во встрече Суперкубка России (0:1).
Единственную победу в четырёх матчах нынешнего сезона действующий чемпион России одержал в игре 1-го тура РПЛ с «Пари НН». Подопечные Мусаева разгромили нижегородский клуб со счётом 3:0.
В минувшем сезоне «Краснодар» стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах.
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