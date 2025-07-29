Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион России «Краснодар» проиграл три из четырёх матчей на старте сезона

Чемпион России «Краснодар» проиграл три из четырёх матчей на старте сезона
Комментарии

Поражение в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2) стало третьим для «Краснодара» в четырёх играх на старте нынешнего сезона.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10'     1:1 Козлов – 12'     1:2 Рахманович – 28'    

Ранее команда Мурада Мусаева проиграла «Локомотиву» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. 12 июля «быки» уступили московскому ЦСКА во встрече Суперкубка России (0:1).

Единственную победу в четырёх матчах нынешнего сезона действующий чемпион России одержал в игре 1-го тура РПЛ с «Пари НН». Подопечные Мусаева разгромили нижегородский клуб со счётом 3:0.

В минувшем сезоне «Краснодар» стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах.

Материалы по теме
Жубал — о базе «Краснодара»: такого нет ни у одного клуба, разве что у «ПСЖ»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android