Защитник сборной Норвегии Эстигор на правах аренды перешёл в «Дженоа»

Защитник сборной Норвегии Лео Эстигор в рамках аренды перешёл из «Ренна» в «Дженоа». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Генуи.

Арендное соглашение включает в себя опцию выкупа, при выполнении определённых условий она станет обязательной. Ранее футболист выступал за «Мольде», «Викинг», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Санкт-Паули», «Ковентри Сити», «Сток Сити» и «Наполи». Что примечательно, в 2022 году в рамках аренды футболист уже защищал цвета «Дженоа». Во второй половине прошлого сезона Эстигор на правах аренды выступал за «Хоффенхайм».

По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Лео составляет € 10 млн.