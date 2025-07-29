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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 29 июля

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 29 июля
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Во вторник, 29 июля, состоялись пять ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Лиги чемпионов УЕФА 22 июля:

«Кайрат» — КуПС — 3:0 (3:2 по сумме двух матчей);
«Динамо» Киев — «Хамрун Спартанс» — 3:0 (6:0);
«Дрита» — «Копенгаген» — 0:1 (0:3);
«Црвена Звезда» — «Линкольн» — 5:1 (6:1);
«Зриньски» — «Слован» Братислава — 2:2 (2:6).

В среду, 30 июля, состоятся оставшиеся 10 ответных встреч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
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