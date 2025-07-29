ЦСКА получит около € 5,5 млн за Келлвена, сделка с «Палмейрасом» завершена — Касагранде

Сделка по переходу 24-летнего правого защитника ЦСКА Келлвена в «Палмейрас» является завершённой. Футболист подпишет с бразильским клубом контракт, рассчитанный на четыре года. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Палмейрас» заплатит красно-синим около € 5,59 млн. При этом последний платёж будет выполнен во второй половине 2026 года.

Защитник перешёл в московский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» осенью 2023 года. За этот период Келлвен принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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