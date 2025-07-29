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«Црвена Звезда» забила пять мячей «Линкольну» и вышла в третий раунд квалификации ЛЧ

«Црвена Звезда» забила пять мячей «Линкольну» и вышла в третий раунд квалификации ЛЧ
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и гибралтарским «Линкольном». Игра проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Главным арбитром встречи выступил Антониу Нобре из Португалии. Матч закончился победой сербской команды со счётом 5:1. «Црвена Звезда» обыграла «Линкольн» со счётом 6:1 по сумме двух встреч и вышла в третий раунд квалификации турнира.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
5 : 1
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
1:0 Катаи – 8'     2:0 Иванич – 16'     3:0 Дуарте – 37'     4:0 Милсон – 44'     4:1 Де Барр – 53'     5:1 Ндиайе – 75'    

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник Александар Катаи. Хавбек Мирко Иванич укрепил преимущество своей команды на 16-й минуте, а Бруно Дуарте и Милсон в конце первого тайма довели счёт до разгромного. Игрок «Линкольна» Тиджей Де Барр размочил счёт голом на 51-й минуте. Нападающий хозяев Шериф Ндиайе поставил точку в матче, отличившись на 75-й минуте.

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