«Црвена Звезда» забила пять мячей «Линкольну» и вышла в третий раунд квалификации ЛЧ

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и гибралтарским «Линкольном». Игра проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Главным арбитром встречи выступил Антониу Нобре из Португалии. Матч закончился победой сербской команды со счётом 5:1. «Црвена Звезда» обыграла «Линкольн» со счётом 6:1 по сумме двух встреч и вышла в третий раунд квалификации турнира.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник Александар Катаи. Хавбек Мирко Иванич укрепил преимущество своей команды на 16-й минуте, а Бруно Дуарте и Милсон в конце первого тайма довели счёт до разгромного. Игрок «Линкольна» Тиджей Де Барр размочил счёт голом на 51-й минуте. Нападающий хозяев Шериф Ндиайе поставил точку в матче, отличившись на 75-й минуте.