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«Краснодар» поздравил с дебютом трёх игроков, «быки» проиграли «Крыльям» в Кубке России

«Краснодар» поздравил с дебютом трёх игроков, «быки» проиграли «Крыльям» в Кубке России
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«Краснодар» в телеграм-канале поздравил с дебютом в официальных матчах за команду вратаря Александра Корякина, защитника Жубала, а также полузащитника Гаэтана Перрена. Названные футболисты приняли участие во встрече 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в которой «быки» проиграли «Крыльям Советов» со счётом 1:2.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10'     1:1 Козлов – 12'     1:2 Рахманович – 28'    

«Сегодня впервые в старте в официальном матче за «быков» вышли Александр Корякин и Жубал. С дебютом, парни!

И ещё один дебютант сегодняшнего матча вышел на замену – Гаэтан Перрен отыграл свои первые 20 минут за «быков». С дебютом!» — написано в сообщении «Краснодара».

В следующем туре соревнования команда Мурада Мусаева встретится с московским «Динамо» (13 августа).

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