Тренер «Краснодара» Мусаев: вывески чемпионства нужно забыть

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

— Второе подряд домашнее поражение. С чем это связано?

— Примерно с тем же, что и первое поражение. В эпизодах с пропущенными голами – наши грубейшие ошибки. Мы не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет. Вот эти вывески чемпионства — всё нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и сегодня с «Крыльями Советов», но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас или возвращаемся на землю, или это всё будет продолжаться. Второй тайм — нет претензий, бились, старались, отдали все силы, создали моменты, однако нельзя играть только или второй тайм, или первый. К сожалению, проиграли, но я надеюсь, что мы сделаем правильные выводы и это поражение может стать отправной точкой к тому, что было в прошлом сезоне.

Можно сказать, что стартовому составу не хватило сыгранности. Я не хочу выносить, чем я недоволен, но в моментах с голом так играть нельзя. 100%, что сыгранности не хватило. Именно тактически мы ходили, какие‑то моменты прокатывали, играли. Видно — ещё несыгранность есть. Моменты с пропущенными голами недопустимы.

— Много моментов не реализовал «Краснодар». С чем это связано? С какой‑то неуверенностью игроков?

— Всё к одному идет, просто не надо пропускать эти мячи. Играй — счёт 0:0, или ты 1:0 ведёшь и будет тебе спокойней забивать эти мячи. Создаём сами себе определённые трудности и потом одно за другое цепляется. То есть, мы понимаем чётко, в чём проблема, понимаем, что делать. Этим займёмся с завтрашнего дня, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».